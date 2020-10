Les forfaits 5G d’Orange, ça pique, les opérateurs presques raisonnables pour les enchères… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les prix des futurs forfaits 5G d’Orange inquiètent

Orange s’apprête à lancer ses forfaits compatibles avec la nouvelle génération de téléphonie mobile, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les tarifs sont… Plutôt élevés. De quoi en tout cas inquiéter certains Freenautes, voir les scandaliser.

Orange, Free, Bouygues et SFR , plutôt raisonnables pour la 5G

2.8 milliards d’euros, c’est à peu près ce que vont rapporter les fréquences 5G au Gouvernement après la fin des enchères. Une somme qui est plutôt proche du prix plancher, surtout quand on considère comment les prix ont grimpé en Italie par exemple…

Mais certains, comme Auzance, trouvent décevante la performance de Free, tout en souhaitant qu’Orange et Bouygues aient revus plus tôt leurs prétentions… Comme quoi, on ne peut pas contenter tout le monde !

Free Ligue 1 Uber Eats, “ça marche”… vraiment ?

Les déclarations de Thomas Reynaud au sujet du nouveau service 100% Foot de Free ont fait réagir les abonnés. Si plus de 500 000 utilisateurs uniques ont été enregistrés durant la 4e journée de Ligue 1, pour certains Freenautes, il faut tempérer un peu ces déclarations.

Et il faut le dire, les bugs sont encore assez présents pour énerver les utilisateurs…

Un peu de précision pour le répéteur Wi-Fi

Les abonnés Freebox Delta et Pop peuvent désormais commander plusieurs répéteurs Wi-Fi depuis leur espace abonné. Cependant, il y a une petite confusion sur les prix de la part de Jordan4145 et BobLEdébricoleur tient à remettre les pendues à l’heure. Tout en confiant une petite déception…