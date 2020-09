Les futurs forfaits 5G d’Orange révélés en avance, la note s’annonce salée

Les quatre futures offres compatibles 5G d’Orange ont fuité peu de temps avant leur lancement.

Il faudra économiser pour se payer un forfait 5G chez l’opérateur historique. Hier déjà, un futur forfait 5G illimité était dévoilé en avance par nos confrères d’iGeneration qui a cette fois révélé l’intégralité des futures offres d’Orange. Elles devraient être lancées le 8 octobre prochain.

Au programme : 4 forfaits “compatibles avec le futur réseau 5G d’Orange” qui seront lancés par l’opérateur historique la semaine prochaine. Avec pour enveloppes data respectives, 70, 100, 150 Go et de la data illimitée. Les prix varient évidemment selon l’enveloppe de data proposée et le statut du client (abonné à un pack open ou non).

Pour un forfait seul, avec 12 mois d’engagement, comptez :

Pour les clients sans pack Open :

70 Go à 39,99 €

100 Go à 49,99 €

150 Go à 64,99 €

Illimité à 94,99 €

Pour les clients d’un pack Open :

70 Go à 29,99 €

100 Go à 39,99 €

150 Go à 49,99 €

Illimité à 79,99 €

Côté enveloppe de data à l’international, les deux premières formules proposeront une enveloppe équivalente à celle en France pour les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. Le forfait 150 GO quant à lui proposera 100 Go utilisables sur les mêmes régions. Et l’illimité quant à lui offrira la même enveloppe, mais inclura également les USA, le Canada et la Chine.

Six mois d’abonnement à OCS en OTT seront offerts pour les quatre forfaits 5G. L’option Multi-SIM Appels et internet sera proposée gratuitement pour les deux offres les plus chères. Les offres qui resteront en 4G seront quant à elle inchangées. Reste à voir ce que proposera Sosh avec la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Il semble donc que la 5G ait bien un prix pour l’utilisateur, malgré les déclarations de Stéphane Richard qui affirmait qu’il n’y aurait pas de hausse de prix artificielle pour les forfaits 5G. À noter que Bouygues Télécom a déjà présenté ses forfaits compatibles dans une gamme de prix assez similaire, mais tout comme Orange, il ne dispose pas encore de réseau 5G. La commercialisation de la nouvelle génération de téléphonie mobile se fera au mieux à la fin de l’année.