Google vient de déployer Android 11 et parle déjà d’Android 12, avec une promesse intéressante

Plus d’ouverture vis-à-vis des développeurs et de choix à la clé pour les utilisateurs, telle est la promesse de Google. Alors qu’elle vient tout juste de donner le coup d’envoi pour Android 11, la firme de Mountain View parle déjà de son successeur Android 12 attendu en 2021.

Même si Google pousse évidemment sa propre plate-forme de téléchargement, à savoir le Play Store, il existe en effet des alternatives telles que l’AppGallery (Huawei) et le Galaxy Store (Samsung) pour les utilisateurs Android. Par la voix de Sameer Samat, vice-président en charge d’Android et de Google Play, le géant californien promet une amélioration avec Android 12, prochaine version majeure de son OS mobile attendue en 2021. Il laisse espérer une meilleure intégration des stores alternatifs afin d’en faciliter l’accès. Dans l’idée, il s’agit de laisser aux développeurs le choix de la manière dont ils souhaitent distribuer leurs applications et aux utilisateurs la possibilité de télécharger les applications qu’ils souhaitent sans pour autant risquer de compromettre la sécurité de leurs appareils.

En communiquant sur cette direction, prise suite à des échanges avec la communauté des développeurs, Google entend visiblement réaffirmer son écosystème moins fermé que celui du concurrent Apple, actuellement en plein feuilleton judiciaire avec Epic Games, dont le jeu Fortnite a été éjecté de l’App Store peu de temps après l’intégration d’un système de paiement alternatif. La manoeuvre devait permettre à l’éditeur d’échapper à la commission prise par le géant à la pomme.

Source : Frandroid