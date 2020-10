Free annonce avoir obtenu 23% des fréquences 5G mises en vente et sous entend que tous ses abonnés en profiteront

Free a publié un communiqué pour annoncer les fréquences 5G obtenues sur la bande 3,4 – 3,8 GHz

Nous vous l’annoncions tout à l’heure, les résultats des enchères 5G pour la bande de fréquences 3,5GHz ont été publiés par l’ARCEP, et Free a obtenu 2 lots. Il publie à ce sujet un communiqué de presse en rappelant qu’il dispose déjà d’un bloc de 50 MHz sur ces mêmes fréquences, soit un bloc de 70MHz au total. Dans le communiqué publié par l’opérateur on notera qu’il indique vouloir lancer “prochainement ses offres 5G pour ses 13,4 millions d’abonnés”. Cela sous entend que tous les abonnés actuels devraient en bénéficier. Et si c’est le cas, il n’y aurait donc pas d’augmentation de tarif.

Le communiqué publié par Free :

Le Groupe iliad s’apprête à renforcer son portefeuille de fréquences en obtenant 70 MHz des fréquences 3,4 – 3,8 GHz faisant l’objet de la procédure d’attribution, soit 23% des fréquences disponibles dans le cadre de cette procédure.

A l’issue de la phase d’enchère principale qui se clôture aujourd’hui, le Groupe est lauréat de 2 blocs de 10 MHz pour un montant de 252 millions d’euros, à payer sur 4 ans. Cela s’ajoute au bloc de 50 MHz, pour lequel le Groupe a souscrit aux engagements prévus par le cahier des charges de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dont le paiement d’un montant de 350 M€ est étalé sur 15 ans.

Cet investissement, qui s’appuie sur la solidité financière du Groupe iliad, va permettre au Groupe de poursuivre sa croissance sur le marché Mobile en France en lançant prochainement ses offres 5G pour ses 13,4 millions d’abonnés.

Le Groupe bénéficiera en outre, à compter de 2021, d’une extension de son spectre 900 MHz (+2,6 MHz symétrique) et 2.1 GHz (+9,8 MHz symétrique).