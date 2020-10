Exclu Free : profitez d’OCS à moitié prix dès maintenant sur votre Freebox

Fans de séries, vous pouvez profiter d’une promo exclusive sur les chaînes cinéma d’Orange, directement sur votre Freebox, pendant trois mois.

Il est dès maintenant possible de profiter, jusqu’au 31 décembre, d’OCS à 5.99€/mois sur votre Freebox. Tous les abonnés Freebox TV peuvent accéder à cette promotion, il suffit pour cela de se rendre sur le canal 37 de votre Freebox puis de vous abonner grâce à votre code d’achat. Cette offre est sans engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment.

Avec cette promo, vous accéderez à 4 chaînes pour découvrir films et séries : OCS Max (pour toute la famille ; canal 37), OCS City (pour les fans de séries et cinéma indépendant ; canal 38), OCS Choc (pour les passionné.e.s de thriller, polars et horreur ; canal 39) et OCS Géant (pour les amoureux et amoureuses des grands classiques de cinéma ; canal 40). Tous les programmes de ces chaînes sont disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay.

Vous pouvez également utiliser l’application sur mobile, tablette ou ordinateur, il suffit de sélectionner “Free” dans la rubrique “Je choisis mon distributeur” puis d’entrer vos identifiants Freebox et le tour est joué. Outre les séries cultes déjà présentes, les chaînes proposent également des mois thématiques :