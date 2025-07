SFR casse les codes et fait sa révolution afin de gagner vite des abonnés grâce à ses box 5G pour tous, la fibre ou rien c’est fini

L’opérateur bouscule les usages en proposant pour la première fois une box 5G comme véritable alternative à la fibre, avec TV incluse. Une stratégie offensive pour regagner du terrain sur le marché fixe et valoriser son parc d’abonnés dans un contexte de mise en vente.

SFR fait sa révolution avec une 1ère sur le marché français. L’opérateur au carré rouge lance une nouvelle offensive commerciale en positionnant ses box 5G non plus comme une solution d’attente, mais comme une alternative assumée à la fibre optique. Jusqu’ici, les box 5G ou 4G étaient surtout proposées lorsque la fibre n’était pas disponible, ou comme solution temporaire. Cette fois, la donne change : SFR laisse ses nouveaux clients choisir librement entre fibre et 5G, même en zone fibrée.

« Cette offre est complémentaire de la fibre dans laquelle nous avons énormément investi. Mais nous ne pouvons pas l’imposer à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas la prendre : étudiants, locataires, résidences secondaires », explique Raphaël Bourreau, directeur marketing et digital de SFR, dans Les Échos. Une manière pour l’opérateur de se “décomplexer” sur les box 5G.

Une stratégie risquée mais calculée

Ce revirement tranche avec la prudence habituelle du secteur. Les opérateurs évitent en général de proposer la 5G quand la fibre est disponible, pour ne pas cannibaliser leurs propres offres. SFR fait donc figure d’exception. Avant même ce changement, les box 4G/5G représentaient déjà plus de 10 % de ses ventes, rapportent nos confrères. L’opérateur entend désormais les mettre en avant dès la souscription, comme offre principale, et non plus de repli. Ce positionnement s’appuie aussi sur la qualité du réseau mobile de SFR, qui couvre 84 % de la population en 5G. Selon l’Arcep, il s’agit du deuxième meilleur réseau mobile de France.

Une réponse à l’urgence commerciale

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte particulier. Le groupe Altice a officiellement mis SFR en vente. Dans cette optique, booster rapidement le nombre d’abonnés fixes devient une priorité. Sa Box 5G avec TV ou son offre 5G fixe via Red by SFR plus accessible, sont pensées pour accélérer les recrutements sur le fixe, segment sur lequel le FAI perd toujours des abonnés mais n’est pas loin de repasser dans le vert, le tout à moindre coût, sans frais d’installation, de quoi espérer une meilleure marge. Reste enfin le problème de la couverture 5G et des antennes dans les campagnes, les sites mobile ne sont pas toujours conçus pour un usage 5G fixe intensif.

Cela s’est déjà vérifié, l’opérateur au carré rouge envoie quand il l’estime nécessaire un mail et un SMS à ses clients lorsqu’ils utilisent trop de data. “Conformément aux Conditions contractuelles encadrant l’offre Box 4G+/5G nous constatons que votre usage internet en continu par nos services est de nature à saturer le réseau et à nuire aux autres utilisateurs SFR sur votre zone d’installation”, prévient parfois la filiale d’Altice avant de conseiller à ses abonnés de modifier leur consommation internet “pour éviter une restriction prochaine de vos services”.

Les fiches d’information standardisée de la box 5G de SFR révèle une définition particulière de l’internet illimité.“L’accès est réservé à un usage strictement personnel et privé et uniquement via le service Box 5G. En cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante (de type peer-to-peer ou téléchargement par exemple) de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, et pouvant nuire aux utilisateurs SFR sur cette zone, le client sera notifié par SMS ou email de son usage déraisonnable. En cas de récidive suite à cette notification, le client verra son débit réduit jusqu’à la prochaine date de facturation”. Le message est donc passé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox