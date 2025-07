Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Si vous avez un abonnement Prime, deux nouveaux jeux sont disponibles sans frais supplémentaires, au programme, des vaisseaux et des bateaux.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 2 titres à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel et disponible en option pour les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Plongez dans l’univers riche et complexe d’Endless Space 2 en construisant votre empire galactique en tant que dirigeant de l’une des douze factions uniques. Avec la Definitive Edition, vous bénéficiez de l’expérience complète du jeu, incluant de nombreuses extensions. Explorez la résilience des Vaulters, un peuple en quête d’un nouveau foyer après avoir fui la planète Auriga, ou embrassez la puissance militaire des Hissho, déterminés à dominer la galaxie. Les factions mineures dévoilent aussi leurs récits singuliers dans Untold Tales, tandis que Lost Symphony et Harmonic Memories enrichissent l’univers sonore du jeu, en faisant revenir les Harmony avec des musiques remasterisées et un héros inédit.

Les extensions approfondissent l’intrigue et le gameplay : Celestial Worlds propose des quêtes épiques à choix multiples, où l’équilibre du pouvoir au sein de l’Académie est menacé. Penumbra introduit la mystérieuse Umbral Choir, une faction secrète forcée de se révéler face à une menace galactique. Awakening redonne vie aux Nakalim, un ancien empire divin cherchant à retrouver sa grandeur. Enfin, Dark Matter vous met face à douze nouvelles quêtes scénarisées, mêlant découvertes anciennes et défis internes. Chaque module apporte sa touche au vaste récit d’Endless Space 2, où stratégie, exploration et décisions façonnent votre légende interstellaire.



Besiege est un jeu de construction physique où vous créez des machines mécaniques — catapultes, chars, hélicoptères et bien plus — pour détruire des armées, démolir des forteresses et surmonter des défis. Grâce à un système de construction intuitif et plus de 70 blocs disponibles, vous relevez les 55 niveaux d’une campagne solo répartie sur quatre nations insulaires, chacune avec son propre environnement. Avec l’extension The Splintered Sea, Besiege prend le large : une nouvelle campagne de 15 niveaux maritimes vous plonge dans un archipel occupé par les Offlanders. Vous devrez couler la flotte de l’amiral Drasckar, éviter pièges et monstres marins, et détruire sa redoutable forteresse. Ce DLC ajoute également un bac à sable aquatique, huit nouveaux blocs, et de nombreux secrets sous-marins à explorer, pour des machines toujours plus folles et destructrices.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox