Le portail Free.fr inaccessible sur Chrome, erreur “406 Not Acceptable” pour de nombreux utilisateurs

La solution la plus simple est de passer par un autre navigateur en attendant une résolution. Ou de vider le cache de Chrome si cela fonctionne.

Ce jeudi 18 juillet, de nombreux internautes rencontrent un problème d’accès au portail Free.fr via le navigateur Google Chrome. En tentant d’accéder directement au site ou à l’une de ses pages via Google, un message d’erreur s’affiche : “406 Not Acceptable”, généré par le serveur nginx.

Selon nos constatations, le dysfonctionnement semble uniquement toucher Chrome. L’accès reste possible depuis d’autres navigateurs tels que Safari ou Mozilla Firefox. Certains utilisateurs ont pu résoudre le souci en vidant le cache de Chrome sur leur PC, ce qui a permis de rétablir l’affichage des pages. Pour d’autres, le problème persiste malgré cette manipulation. En attendant, le contournement via un navigateur alternatif reste la solution la plus simple.

Lorsque votre navigateur, ici Google Chrome, envoie une requête à un site web, il précise les formats qu’il est capable d’accepter en réponse via un en-tête appelé Accept (par exemple : HTML, JSON, XML, etc.). Si le serveur ne peut pas fournir une réponse dans un format compatible, il retourne une erreur 406.

Dans le cas de Free.fr, il est probable que Chrome envoie une requête avec un en-tête Accept jugé inapproprié par le serveur de Free. Cela peut aussi être lié à une configuration de sécurité côté serveur (nginx) qui rejette certaines requêtes jugées non conformes. Enfin, une extension Chrome, un plugin ou des paramètres personnalisés peuvent aussi être à l’origine d’une requête rejetée.

