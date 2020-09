Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 200 euros ?

Régulièrement, Univers Freebox vous propose des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique Free. Vous avez 200 euros ou moins en poche et comptez changer prochainement de smartphone ? Voici nos suggestions !

Si vous avez 200 euros en poche : le Xiaomi Redmi Note 9S à 199 euros

Nous aurions pu vous conseiller l’excellent Redmi Note 9, dont nous vous avons proposé le test complet et qui fait partie de nos préférés sur son segment tarifaire. Sauf que le Redmi Note 9S est arrivé entre temps au même prix de 199 euros, tout en apportant quelques petites améliorations au niveau du chipset et de la partie photo, mais également l’écran un poil plus grand. Chipset Snapdragon 720G, écran 6,67 pouces Full HD+, mini-jack, stockage extensible, photo 48 Mégapixels au dos et 16 Mégapixels à l’avant, batterie 5 020 mAh et charge en 18 Watts (avec chargeur 22,5 Watts fourni). Si vous avez les 200 euros en poche, il se présente comme un excellent choix, et encore plus si vous aimez l’interface MIUI du constructeur chinois.

Entre 100 et 150 euros : le Xiaomi Redmi 9 à 149 euros ou l’Alcatel 3L 2020 à 139 euros

Le Xiaomi Redmi 9 se présente comme un smartphone intéressant puisqu’on a un écran Full HD+, une batterie 5 020 mAh annonciatrice d’une belle autonomie (2 jours, voire plus, selon les usages), un support de la charge 18 Watts (mais un chargeur 10 Watts fourni) et un quadruple capteur photo 13 + 8 + 5 + 2 Mégapixels qui promet de la polyvalence en photo. Compatible B28, le smartphone profite d’ailleurs d’une petite réduction de 10 euros en ce moment qui fait passer son prix de 159 à 149 euros.

L’Alcatel 3L 2020 est l’une des nos bonnes surprises sur les petits prix lors de nos récents tests. À défaut d’un effort sur le design, vieillot on peut le dire, aucune grosse frustration à l’usage. On a la possibilité de faire tourner des jeux récents grâce au duo chipset Helio P22 + mémoire vive 4 Go, une bonne polyvalence en photo avec le triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière, des solutions de déverrouillage efficaces et une autonomie atteignant sans problème les 2 jours grâce à la batterie 4 000 mAh. Le smartphone est compatible avec la B28.

Vous avez 100 euros, mais pas plus : l’Alcatel 1S 2020 à 99 euros

Les budgets les plus serrés désirant passer par Free n’ont pas vraiment le choix avec l’Alcatel 1S 2020 comme unique smartphone à moins de 100 dans la boutique de l’opérateur. Ce choix par défaut permet malgré tout une expérience convenable. Rien d’exceptionnel, que ce soit visuellement ou à l’usage, mais on peut en effet s’amuser un peu en photo et jouer à des titres à la mode comme Call of Duty Mobile (avec des graphismes au minimum). Avec la batterie 4 000 mAh, la journée sera une formalité et les 2 jours d’autonomie envisageables. La lecture d’empreinte digitale et la reconnaissance faciale fonctionnent très bien, tandis que le support de la 4G 700 MHz (B28) de la partie.

