Meteor, l’application mobile permettant aux néophytes de mesurer la qualité de leur connexion Internet, se met à jour

Mesurer la qualité de sa connexion Internet n’est pas inné pour tous les utilisateurs. L’outil Meteor, disponible sur mobile, se propose ainsi d’accompagner les néophytes dans cette démarche.

Disponible sur mobile et gratuite, Meteor fait partie de nombreuses applications permettant de tester la qualité de sa connexion Internet en 3G, 4G ou Wi-Fi. À l’issue des mesures, celle-ci chiffre le débit descendant (téléchargement/réception), le débit montant (envoi/émission) et le ping. Elle indique par ailleurs si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur (jusqu’à 6 parmi plusieurs dizaines disponibles, incluant les populaires Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, Gmail, Netflix, YouTube, Spotify, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Clash Royale et Pokémon Go).

L’application Meteor s’adresse tout particulièrement aux néophytes, se dotant en effet d’un compagnon virtuel (Le Monstre Cosmique) que l’on peut solliciter en tapotant dessus pour obtenir quelques explications concernant les fonctionnalités, et misant sur des codes couleur facilitant la compréhension des résultats. Elle existe sur Android, mais également dans une déclinaison sur iOS qui vient justement d’être mise à jour en version 1.23.0 avec pour but d’améliorer l’expérience utilisateur. Le développeur de l’application mentionne en effet des améliorations de performances et des corrections de bugs. Un peu plus tôt dans le mois, la variante Android a également eu droit à sa mise à jour, dans une version 1.19.2-1 venant elle aussi améliorer les performances et corriger les bugs.

La version iOS de Meteor est disponible sur l’App Store et celle pour Android via le Play Store.