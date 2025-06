Free va lancer une nouvelle mise à jour de son ancienne application Freebox sur iOS, des abonnés continuent de l’utiliser

Une version bêta de l’ex-Freebox Compagnon est disponible sur iOS via TestFlight. Une mise à jour grand public sera déployée très prochainement.

Après la version Android début mai, Free prépare une nouvelle mise à jour de l’ancienne application Freebox sur iOS. Il y a deux ans et demi, l’opérateur avait annoncé ne plus maintenir son application bien que celle-ci reste téléchargeable dans le Google Play Store et l’App Store.

Cette mise à jour 4.5.4 est d’ores et déjà disponible en bêta-test sur TestFlight, les développeurs annoncent des correctifs mineurs. La version grand public sera ainsi disponible dans les prochains jours. Il y a près de 3 ans, l’ex-Freebox Compagnon a été remplacée par l’application officielle Freebox Connect “permettant notamment de diagnostiquer votre réseau Wi-Fi, de dépanner des appareils lents, de gérer vos répéteurs Wi-Fi et bien plus encore”, avait annoncé le FAI. Aujourd’hui, certains abonnés continuent de privilégier l’ancienne application Freebox, la jugeant plus pratique et complète que sa successeur. Un sondage leur a d’ailleurs été soumis récemment par les équipes de Free directement sur l’application afin de savoir les raisons pour lesquelles ils l’utilisent encore malgré l’absence de nouvelles évolutions depuis plusieurs années.

L’application Freebox permettait de consulter l’état de votre Freebox, les courbes de débit et l’historique de connexion, le journal des appels reçus et passés sur votre ligne téléphonique Freebox, suivre et gérer les téléchargements lancés, copier les photos et vidéos de votre mobile sur le disque dur de votre Freebox Server, ou encore de configurer certains paramètres de votre Freebox Server et gérer les enregistrements programmés sur votre Freebox Player, mais aussi contrôler le système d’alarme de la Freebox Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox