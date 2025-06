Orange fait équipe pour faciliter les raccordements difficiles à la fibre chez certains clients

Orange lance un partenariat avec Dealt, pour permettre d’accéder plus facilement à des artisans en cas de travaux nécessaires.

Pour accompagner ses clients confrontés à des obstacles techniques lors de l’installation de la fibre, Orange a noué un partenariat avec la plateforme française Dealt, spécialisée dans la mise en relation avec des artisans certifiés. Objectif : proposer un service d’intervention rapide et fiable pour lever les freins techniques au raccordement.

Ce dispositif couvre une large gamme de prestations : les artisans partenaires sont capables de gérer toutes les complexités de terrain. Ils peuvent par exemple :

localiser et dégager le regard télécom (souvent enterré ou recouvert de végétation) ;

nettoyer une gaine obstruée ou réparer une conduite endommagée ;

poser des gaines souples ou rigides, selon le type de blocage détecté ;

élagueur les arbres dont les branches entravent le passage de la fibre ;

percer les murs ou les façades, y compris ceux dépassant 50 cm d’épaisseur ;

passer les câbles dans des faux plafonds ou dissimuler les installations avec des goulottes en cas de contraintes esthétiques ou réglementaires ;

déplacer, à la demande, le point d’accès internet dans le logement pour optimiser la couverture Wi-Fi ;

déplacer meubles ou objets encombrants pour accéder aux installations, dans un logement comme dans un local professionnel.

La procédure est simple : les clients peuvent demander un devis (payant mais déduit du montant final) en ligne ou via leur conseiller Orange. Un artisan du réseau Dealt Connect les contacte ensuite sous 48 heures pour établir un diagnostic sur place. Le client reste libre d’accepter ou non le devis proposé, avec en plus la possibilité de payer en 3 fois sans frais. Tous les artisans s’engagent à respecter la charte qualité Orange. Le service intègre une garantie « Satisfait ou Refait » : si les travaux ne sont pas conformes, un second artisan intervient gratuitement, dans la limite de 2 000 euros de prestations.

Ce service est disponible sur tout le territoire métropolitain et sera étendu aux départements d’outre-mer à l’été 2025. Pour les foyers refusant ou ne pouvant effectuer de travaux, Orange propose également des alternatives comme la 4G Home, la 5G Home ou le satellite. Et pour assurer une continuité de service pendant l’installation, l’opérateur offre une enveloppe de 200 Go par mois sur les forfaits mobiles ou via une Airbox, afin de pallier l’absence temporaire de connexion. Orange avait déjà fait équipe avec Delt pour son service “Performance Ethernet”, facilitant l’installation de prises et de câbles Ethernet dans les foyers.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox