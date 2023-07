Orange lance un nouveau service “Performance Ethernet” pour une installation facile de vos prises

L’opérateur historique propose dorénavant une nouvelle solution pour faciliter l’installation de prises Ethernet chez soi.

Une solution plutôt innovante sur le marché français. Orange a signé un partenariat de deux ans avec la star-up Dealt pour proposer une solution nommée “Performance Ethernet”, permettant de bénéficier d’une installation simple de prises Ethernet chez vous.

Si le WiFi de nos box est de plus en plus performant, certains usages nécessitent toujours une connexion filaire pour s’assurer une certaine stabilité : le gaming, le streaming ou même le télétravail si besoin. Pour éviter de faire parcourir un câble à travers votre logement dans une pièce loin de la box par exemple, cette solution entend faciliter l’installation d’une prise pour profiter de la fibre directement avec un câble.

Il suffit ainsi de réaliser un devis gratuit et sans engagement depuis un site dédié. Il faudra pour cela s’assurer que vous êtes dans une zone couverte en saisissant votre code postal puis répondre à un formulaire. Les questions sont assez variée : pour quelles raisons souhaitez vous mettre en place cette solution, en possédez-vous déjà une, dans combien de pièces en avez-vous besoin, dans quel délai… La demande est vite remplie et un expert doit vous recontacter dans un délai de soixante douze-heure et se rend chez vous pour un devis plus personnalisé. Il sera notamment question de choisir le niveau de finition : prise apparente, semi encastrée ou en encastrée.

Si la date de rendez-vous et le devis vous convient, il est alors possible de lancer l’opération et même de payer en trois fois sans frais. Les tarifs varient évidemment selon la demande, comptez entre 150 et 200€ pour une prise apparente, 200 à 250€ pour une semi-encastrée et 300 à 350€ pour une prise encastrée. Orange explique par ailleurs que “ces tarifs sont donnés à titre indicatif et correspondent à un prix moyen par prise, pose, déplacement et matériel inclus. Seule une étude sur-mesure permettra d’établir un devis personnalisé prenant en compte tous les éléments de complexité et le détail de vos besoins.”

L’électricien intervient ensuite pour réaliser la prestation et une fois celle-ci terminée, vous lui donnez un code confidentiel pour qu’il soit payé et que vous receviez une facture. Un service client est a disposition et vous bénéficiez d’une garantie “Satisfait ou Refait”, il faudra en faire une demande directement auprès de Dealt dans les sept jours suivant la réalisation de l’installation.

