WhatsApp dévoile une nouvelle fonctionnalité pour régler simplement et en toute sécurité une situation connue de tous

En cas de changement de smartphone, récupérer ses données WhatsApp peut être une vraie galère. Meta vient de présenter un transfert par QR code de votre historique de conversation, sans besoin de passer par le cloud.

De quoi conserver tous vos messages envoyés à vos amis, votre famille ou votre moitié. Si WhatsApp permet la sauvegarde de son historique de conversation sur Google Drive ou sur iCloud, le processus n’est pas toujours simple et peut engendrer des problèmes au moment où il faut transférer celui-ci sur un nouveau smartphone. Les contraintes sont multiples comme une connexion internet sûre ou encore un espace de stockage suffisant sur le cloud…

Avec la nouvelle fonctionnalité présentée par le patron de Meta (Facebook), plus besoin d’une sauvegarde ou de faire transiter vos données via un service tiers. Il suffit de scanner un QR code sur votre nouvel appareil avec votre ancien smartphone. La communication s’établit ainsi uniquement via votre réseau WiFi Local, le tout de manière complètement sécurisée selon le patron de WhatsApp. Il reste cependant une limite : le transfert n’est possible qu’entre deux smartphones tournant sous le même système d’exploitation. Pas de transfert d’iPhone à un Samsung donc.-

Pour l’heure, cette fonctionnalité est en bêta et devrait être déployée prochainement sur tous les appareils. Elle peut être retrouvée dans la paramètres de l’application, dans le menu discussions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox