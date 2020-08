Free sur le point de signer avec Mediapro pour la distribution de Téléfoot

Après avoir conclu des accords de distribution avec SFR et Bouygues Telecom, Mediapro pourrait signer avec Free.

Après SFR et Bouygues Telecom, Free pourrait être le troisième opérateur à signer avec Mediapro pour la distribution de la chaîne Téléfoot, dont les abonnements sont d’ailleurs ouverts. Selon les informations de Stratégie, l’accord pourrait se concrétiser ce mercredi ou bien jeudi.

Concernant les discussions avec Orange, elles seraient au point mort pour l’instant. Le problème se situerait au niveau du minimum garanti. “Un minimum garanti, ce sont des offres, un marketing, un engagement”, a indiqué Jaume Roures, le fondateur de Mediapro, en marge de la conférence de presse du mardi 18 août pour le lancement de Téléfoot.

Pour rappel, la chaîne Téléfoot de Mediapro proposera en direct et en exclusivité l’essentiel de la Ligue 1, soit 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. Le tout avec une offre magazine étoffée, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.

Le groupe sinno-espagnol ambitionne de séduire 3,5 millions d’abonnés pour amortir ses investissements dans les Ligue 1 et Ligue 2. Pour réussir son entrée sur le marché français, il compte ainsi sur une distribution la plus large possible. D’où la signature d’accords de distribution avec les opérateurs, mais aussi avec les géants de la tech comme Netflix ou Apple. Des discussions sont par ailleurs en cours avec le réseau social Facebook.

Source : Stratégies