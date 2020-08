Téléfoot : ouverture des abonnements pour la chaîne 100 % football de Mediapro

Les abonnements pour Téléfoot, la chaîne 100 % football du groupe Mediapro, sont désormais ouverts. Rappel des différentes formules.

Comme prévu, les abonnements à la chaîne Téléfoot de Mediapro sont désormais ouverts. Pour rappel, trois formules sont proposées, à savoir une formule classique utilisable sur tous les écrans, un pass mobile pour un usage sur le smartphone et la tablette et une formule incluant Netflix. Certains noteront d’ailleurs un bouton pour utiliser un code promo, ce qui laisse entendre la possibilité de faire baisser les tarifs.

La formule classique s’affiche à 25,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois, à 29,90 euros par mois sans engagement ou en abonnement prépayé à 269,90 euros par an (soit 22,50 euros par mois).

Le pass mobile coûte 14,90 euros par mois sans engagement, tandis que l’offre incluant Netflix dans sa version Standard à 11,99 euros par mois revient à 29,90 euros par mois et est soumise à un engagement d’un an.

Pour rappel, la chaîne Téléfoot de Mediapro proposera en direct et en exclusivité l’essentiel de la Ligue 1, soit 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. Le tout avec une offre magazine étoffée, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.

Mediapro ambitionne de séduire 3,5 millions d’abonnés. Pour réussir son entrée sur le marché français, le groupe compte également sur une distribution la plus large possible. Des accords de distribution ont notamment été signés avec SFR et Bouygues Telecom.

Merci @Anaël