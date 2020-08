Freebox Connect, la nouvelle application pour gérer facilement le Wi-Fi, reçoit une mise à jour sous Android

Freebox Connect, la nouvelle application mobile permettant aux abonnés Free de gérer facilement le réseau sans-fil de leur Freebox, se met à jour dans sa déclinaison Android.

Disponible sur Android et iOS, l’application Freebox Connect a été dévoilée en juillet dernier, en même temps que la Freebox Pop. Elle permet pour rappel de surveiller les appareils connectés et leurs consommations, de définir des profils familiaux pour contrôler le temps d’écran des enfants, de planifier le fonctionnement le Wi-Fi à la maison (éteindre durant le travail ou les vacances), de gérer le filtrage Mac et de faciliter le partage de la connexion Wi-Fi grâce à un QR Code.

L’application a été mise à jour dans sa déclinaison iOS diffusée via TestFlight, mais également dans sa variante Android disponible sur le Play Store de Google qui passe ainsi en version 1.0.4. Voici la liste des améliorations et corrections annoncées :

Freebox Révolution : un message informe quand le disque dur est plein lors de l’association.

Accueil : indication du nombre total d’équipements lorsque tous ne sont pas affichés (plus de 6).

Wi-Fi invité : un message s’affiche lorsque le nombre maximal d’utilisateurs a été atteint.

Répéteur et configuration Wi-Fi : une pastille s’affiche sur la page de configuration Wi-Fi lorsque ce réseau n’est pas répété par les répéteurs connectés.

Corrections diverses

Freebox Connect pour Android est à télécharger depuis le Play Store.

Des tutoriels pour utiliser l’application Freebox Connect

Pour rappel, Univers Freebox vous a proposé des tutoriels Freebox Connect :

Un pour créer des règles de connexion pour chaque membre de votre foyer

Un autre pour gérer qui peut accéder ou non à votre Wi-Fi et planifier une coupure générale

Un autre pour partager sa connexion Wi-Fi en toute simplicité depuis l’application