Free Sénégal vend 1 200 pylônes à Helios Towers

Free Sénégal et Helios Towers ont annoncé un accord pour la cession de plus de 1 200 pylônes.

L’opérateur télécom Free Sénégal, anciennement nommé Tigo et derrière lequel on retrouve notamment Xavier Niel, Yérim Sow et Hassanein Hiridjee, a signé un accord le 12 août dernier avec l’opérateur d’infrastructures télécoms Helios Towers. Le premier volet de l’accord comprend la cession de plus de 1 200 pylônes à Helios Towers pour un montant de 160 millions d’euros. Le second volet correspond à un contrat de service de 15 ans permettant à Free Sénégal d’utiliser les pylônes actuels et ceux à venir.

Sous réserve de feu vert des différentes autorités réglementaires, l’accord pourrait être bouclé au cours du premier trimestre 2021. Il permettra à Helios Towers, qui a pour ambition de renforcer sa présence en Afrique, d’être le premier opérateur d’infrastructures télécoms au Sénégal, où la jeunesse et l’urbanisation de la population se traduisent par une forte croissance du marché de la téléphonie mobile. Il permet par ailleurs à Free Sénégal d’augmenter sa couverture réseau.

Source : Agence Ecofin