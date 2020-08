Huawei pourrait être complètement privé de mises à jour Android pour ses smartphones

Les Etats-Unis viennent de mettre un terme à tous les accords concernant Huawei. Le géant chinois de la téléphonie pourrait bientôt être privé de mise à jour Android sur tous ses smartphones.

Le clash entre les Etats-Unis et la Chine continue. D’ordinaire, le gouvernement américain accord à Huawei une licence temporaire permettant ainsi à la marque de mettre à jour Android sur ses smartphones. C’est par le biais de cette licence temporaire que Huawei actualisait Android sur ses smartphones depuis mai 2019.

Ainsi, Huawei ne pourra plus effectuer de mise à jour Android sur ses terminaux et devra se contenter de l’App Gallery, le store applicatif maison de Huawei.

Cette licence accordée de la part des Etats-Unis à la marque chinoise avait pour but de temporiser, le temps que les USA puissent remplacer les antennes Huawei, afin de totalement bannir la marque du pays.

Si les Etats-Unis restent sur leur position, alors les smartphones Huawei, qui n’auront bientôt plus accès aux services de Google, ne pourront plus recevoir de mises à jour Android et ne pourront compter que sur leur écosystème HMS. Même si l’App Gallery propose de plus en plus d’applications au fil du temps, le magasin d’applications de Huawei est pour le moment bien loin de proposer autant de contenu que le géant américain.

Source : 01Net