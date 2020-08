Free : un phishing tente la simplicité pour vous faire tomber dans le piège

Les abonnés Free doivent être vigilants. Ils sont les cibles d’une arnaque de type hameçonnage.

Avec ce phishing, l’escroc joue la carte de la sobriété. Pas de lien énorme, d’image aguicheuse ou d’animation. Peut-être en espérant être plus crédible et réussir à faire tomber l’abonné imprudent dans le panneau.

Sauf dans le sujet du message avec un côté peu pressant et une belle faute. “veuillez confirmer ! L’offre ne est valable Que Quelques jours”, indique en effet l’auteur de la missive.

L’adresse d’expédition n’a rien à voir non plus avec l’opérateur de Xavier Niel.

Tout comme les liens glissés dans le corps du message. À ce stade, plus aucune hésitation concernant le sort de cet e-mail : direction la corbeille.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.