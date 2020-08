Free Ligue 1 Uber Eats est désormais disponible sur la Freebox Mini 4K

Après la Freebox Pop, l’application Free Ligue 1 Uber Eats est arrivée sur la Freebox Mini 4K. Ce service est disponible gratuitement pour tous les abonnés Freebox qui ont plus d’une année d’ancienneté.

Ce nouveau service baptisé “Free Ligue 1 Uber Eats”, qui pourrait s’apparenter au Netflix de la Ligue 1, veut apporter une perception plus moderne pour une consommation du foot français innovante. Ainsi dès le 22 août prochain, soit la veille du coup d’envoi de la nouvelle saison du championnat, les abonnés Freebox, (Delta, One, Révolution, Pop, mini 4K)) pourront profiter gratuitement cette offre éditoriale permettant d’accéder entre autres à des extraits en quasi-direct de tous les matches de la Ligue 1, soit 380 par saison, via des notifications sur votre écran TV, mais aussi à d’autres formats (résumés, émissions, débriefs, interviews, web-documentaires).

Free Ligue 1 Uber Eats est arrivée ce matin sur la Freebox Pop, et vient de l’être sur la Freebox Mini 4K, sous la forme d’une application Android TV

Bien sûr, la Ligue 1 ne débutant que le 22 août, pour le moment l’application n’affiche qu’une message indiquant que le service va être lancé prochainement

Merci @nicolaspierot