Offerte en version Pro aux abonnés Free Mobile, l’application Le Chat continue d’intégrer de nouvelles fonctionnalités

Le Chat Pro est désormais capable de prendre en charge des liens et se perfectionne avec une nouvelle mise à jour.

Lancé sur mobile début février 2025, Le Chat de Mistral AI séduit déjà les utilisateurs français avec plus d’un million de téléchargements sur ses versions mobiles qui continuent de s’améliorer. Dans une récente mise à jour déployée sur iOS et Android, l’application intègre en effet plusieurs fonctionnalités et options pratiques.

Les développeurs indiquent ainsi avoir mis en place la prise en charge des liens : une conversation de chat Mistral AI partagée s’ouvre désormais dans l’application, y compris en mode “Lecture seule” lorsque qu’elle a été partagée par un autre compte. Une option pour désactiver le retour haptique et une autre pour renommer une conversation ont également été ajoutée. Les blocs de codes ont également été mis à jour pour ne plus avoir à scroller à l’intérieur et un correctif est également de la partie.

L’application a récemment vu arriver la pris en charge du mode paysage via une autre mise à jour. Mistral AI a également mis en place un partenariat avec Free, permettant aux 15,5 millions d’abonnés de l’opérateur d’accéder gratuitement pendant 12 mois à la version premium Le Chat Pro. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur son espace abonné pour activer l’option.

