Abonnés Free Mobile : de nouvelles évolutions dans l’application mobile Le Chat de Mistral AI dont la version Pro est offerte

Une nouvelle version sur les iPhone et smartphones Android améliore l’ergonomie et l’interactivité de Le Chat avec notamment l’arrivée du mode paysage.

Avis aux abonnés Free Mobile qui profitent de l’abonnement premium Le Chat Pro offert pendant 12 mois après activation, la nouvelle application de l’assistant IA de Mistral AI enchaîne les mises à jour sur iOS et Android avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités.

Dans une nouvelle version 1.0.9 déployée le 4 mars 2025 sur les deux OS, le mode paysage sur téléphone tablette (Android), celui-ci permet désormais d’utiliser l’application plus confortablement en format horizontal. Une autre nouveauté concerne les options de retour sur le modèle, notamment après la génération d’images ou une recherche sur le web, afin d’améliorer l’expérience utilisateur et affiner les résultats proposés par l’IA.

Cette mise à jour améliore également la stabilité du clavier dans les discussions existantes, réduisant ainsi les bugs gênants lors de la saisie. Enfin, des ajustements ont été apportés à l’interface de sélection des fonctionnalités, rendant leur accès plus fluide et intuitif.

Récemment ,l’application a ajouté la possibilité d’importer et traiter des fichiers aux formats texte, JSON et tableur ou encore la prise en charge de l’upload de fichiers PDF, DOC et PPTX.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox