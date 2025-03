Canal+ révèle avoir enregistré sa “plus forte croissance d’abonnés depuis 15 ans” en France

Le groupe Canal+ lève le voile sur ses résultats annuels, des performances solides malgré une baisse du nombre d’abonnés en Europe. En France, la dynamique est plus que positive.

Comment s’est portée la filiale de Vivendi en 2024 ? La croissance est au rendez-vous malgré quelques difficultés localisées. Aujourd’hui, le groupe Canal+ revendique 26,9 millions d’abonnés dans 52 pays répartis sur 3 continents avec des finances solides. Son chiffre d’affaires total s’élève à 6,45 milliards d’euros en 2024 (+3,6 % par rapport à 2023), l’EBITA grimpe quant à lui à 503 millions d’euros (+5,4 %) sans oublier un niveau d’endettement très limité de 355 millions d’euros, lui permettant de poursuivre activement sa stratégie de fusions et acquisitions.

L’année dernière la stratégie de CANAL+ a été “guidée par une recherche constante de rentabilité, amenant le groupe à privilégier la base d’abonnés en vente directe au consommateur (Direct-to-Consumer, DtoC) plutôt que la base d’abonnés en gros, au lieu de poursuivre une croissance à faible marge sur ce segment”, a commenté la filiale de Vivendi le 4 mars.

Commercialement, Canal+ a enregistré au total, toutes géographies réunies, une croissance nette de 118 000 abonnés au cours des douze derniers mois, soit une augmentation de +0,4 % par rapport à 2023, malgré une baisse de 3,4 % de sa base d’abonnés en gros.

Parallèlement, sa base d’abonnés directs a progressé de 2 %, nous avons”bénéficié d’une forte fidélité de la clientèle et d’une stratégie réussie d’acquisition de nouveaux abonnés, comprenant, des offres ciblées et attractives pour des segments sous-exploités, comme les jeunes, et des accords de distribution innovants avec les fournisseurs d’accès à Internet , permettant une relation directe avec les consommateurs“, indique-t-il.

Sur le continent européen en particulier, le groupe affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 2 % par rapport à 2023, atteignant 4,731 milliards d’euros. Malgré cette bonne dynamique financière, Canal+ a enregistré une baisse de 120 000 abonnés sur le continent, portant son parc à 17,24 millions d’abonnés au 31 décembre 2024. Cette contraction a toutefois été compensée par la forte croissance des abonnements en Afrique et en Asie, avec 238 000 nouveaux abonnés, atteignant un total de 9,69 millions dans ces zones.

Un record commercial en France non chiffré

Si cette baisse d’abonnés pose question en Europe, la France métropolitaine n’est pas conservée, bien au contraire selon le groupe audiovisuel privé. Dans l’Hexagone, l’augmentation du chiffre d’affaires a été principalement portée par la montée en puissance des abonnements directs au consommateur et, dans une moindre mesure, par l’intégration complète d’OCS depuis février 2024. Canal+ l’assure, il a enregistré sa plus forte croissance d’abonnés en 15 ans, grâce à une stratégie de conquête efficace et à une fidélisation accrue de sa clientèle.

La croissance des revenus d’abonnement en France a été portée par l’augmentation de la base d’abonnés, malgré la perte des droits de la Ligue 1, une première dans l’histoire de Canal+, ainsi que par la hausse des tarifs.

Toutefois, cette croissance a été partiellement freinée par l’arrêt de la sous-licence de l’UEFA Champions League au groupe Altice en mai 2024, qui a eu un impact négatif sur les revenus. Côté publicité, Canal+ a bénéficié des excellents résultats de CNEWS “qui a battu plusieurs records d’audience en 2024 et a terminé l’année en tant que première chaîne d’information en France, une première dans son histoire”.

Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+ a déclaré : “2024 a été une année charnière pour CANAL+. Je suis ravi de confirmer que CANAL+ est désormais solidement engagé sur la voie de son ambition de devenir un leader mondial des médias et du divertissement, avec un objectif de 50 à 100 millions d’abonnés. Des étapes clés ont été franchies dans la production et la distribution de contenus à portée internationale, dans l’intégration de nouveaux actifs tels que Dailymotion et GVA, ainsi que dans l’acquisition en cours de Multichoice, le leader africain de la télévision payante. Avec des finances solides en 2024, un bilan sain et un nouvel accent mis sur la génération de trésorerie, CANAL+ dispose assurément des moyens nécessaires pour soutenir cette ambition et créer une forte valeur pour nos actionnaires à l’avenir.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox