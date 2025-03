Un nouveau smartphone abordable avec un écran très particulier débarque chez Free Mobile

Le dernier modèle de TCL avec la technologie NXTPaper est désormais proposé chez Free Mobile.

En plus des tous récents Xiaomi 15, la boutique de l’opérateur de Xavier Niel accueille aussi le TCL 50 Pro NXTPaper. Un smartphone bien plus abordable proposé dans un pack “accessoires” comprenant une coque de protection et un stylet.

Ce modèle est proposé avec 512 Go de stockage dans un coloris gris pou 299€ au comptant. Si vous souhaitez étaler le paiement sur la durée, vous pouvez passer par l’offre Free Flex, et ainsi payer 79€ à la commande puis 7.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 28€.

Le TCL 50 Pro NXTPaper est un smartphone qui se distingue par son écran LCD de 6,8 pouces en définition FHD+ (2460 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa particularité réside dans la technologie éponyme : NXTPaper, qui, grâce à une touche dédiée, permet de basculer l’affichage en mode monochrome “Max Ink”, offrant une expérience de lecture similaire à celle d’une liseuse électronique.

Sous le capot, le smartphone est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6300, accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. Il dispose d’une batterie de 5010 mAh, d’un capteur d’empreintes latéral et d’une connectivité 5G. Pour la photographie, le TCL 50 Pro NXTPaper propose un appareil photo principal de 108 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 32 mégapixels.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox