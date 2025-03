Le patron de Canal+ met les choses au clair, la Ligue 1 ne reviendra pas dans les conditions actuelles

La reprise de la Ligue 1 par Canal nécessiterait des efforts provenant de la LFP et pour l’heure, selon le président de la chaîne, le compte n’y est pas.

Le groupe Canal affiche une assez bonne forme pour l’année 2024 et dans un entretien auprès du Figaro, Maxime Saada, président du directoire de Canal+ a pu aborder l’avenir de la filiale de Vivendi. L’un des dossiers qui entraîne beaucoup d’interrogation est celui de la diffusion de la Ligue 1, alors que des conflits se sont multipliés entre la LFP et DAZN malgré un protocole de médiation engagé.

Dans cette situation assez tendue, les regards se tournent forcément vers l’ancien diffuseur du championnat, pour savoir s’il serait prêt à reprendre le flambeau. Et au vu des relations tumultueuses entre la LFP et Canal, le groupe aurait besoin de certaines garanties assez importantes pour au moins considérer revenir sur le dossier. Mais comme l’a dit Vincent Labrune, président de la LFP, “si, demain, Canal+ souhaite diffuser la L1 à sa juste valeur, ils seront évidemment les bienvenus“. Maxime Saada n’a cependant pas hésité à répondre.

“Les conditions ne sont absolument pas réunies pour un retour de Canal+ dans ce dossier” déclare-t-il ainsi, tout en ajoutant “Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a toute ma confiance“. Ainsi, si les choses ne s’arrangent pas avec DAZN, il semble que Canal pourrait s’avérer être très dur en affaires pour reprendre le championnat.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox