Canal+ finalement prêt à réfléchir à reprendre la Ligue 1, mais en imposant des conditions strictes

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 continue d’être alimenté, Vincent Bolloré et le groupe Canal+ seraient finalement prêts à considérer la diffusion de la Ligue 1 à la place de DAZN mais avec des exigences.

Le torchon n’en finit plus de brûler entre la LFP et le diffuseur de la Ligue 1 DAZN. Quand la ligue veut récupérer les 35 millions, DAZN quant à lui s’estime lésé à hauteur de plus de 500 millions d’euros… Et Canal+ dans tout ça ? En effet, face à la tourmente dans laquelle est plongée le championnat français, de nombreux regards se tournent vers la chaîne privée qui l’a longtemps diffusé sans problèmes.

Si de premières informations faisaient état d’un désintérêt de la part de la filiale de Vivendi, l’Équipe affirme finalement que l’entreprise serait prête à réfléchir à une reprise de la Ligue 1… Mais à certaines conditions qui ne devraient pas plaire à la LFP. En effet, le groupe pourrait envisager cette option si la LFP lui proposait un contrat de longue durée et surtout, un investissement proche de ce qu’avait décroché Amazon après le fiasco Mediapro, à savoir près de 259 millions par ans. Une somme très loin des attentes initiales du football français, alors qu’avant l’acquisition des droits, la LFP en attendait près d’un milliard d’euros.

La société LFP Media, qui gère justement les droits de diffusion, va d’ailleurs changer de tête dirigeante et c’est Stéphane Richard qui est pour l’instant pressenti pour en prendre la direction. L’ancien PDG d’Orange pourrait ainsi faire jouer ses relations cordiales avec la filiale de Vivendi pour le faire revenir à la table des négociations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox