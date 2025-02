La LFP pourrait recruter l’ancien patron d’Orange avec une idée derrière la tête

La société LFP Media va changer de directeur général et les regards se tournent vers Stéphane Richad, notamment pour ses bons rapports avec Canal+.

CVC, le fonds d’investissement à l’origine de la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel (LFP), cherche un nouveau directeur général pour remplacer Benjamin Morel, sur le départ à la fin du mois. Ce dernier quitte son poste moins de deux ans après son arrivée, en raison de désaccords avec Vincent Labrune, président de la LFP et de sa filiale commerciale. La crise de gouvernance au sein de LFP Media s’ajoute à la situation financière et audiovisuelle déjà délicate du football français, notamment après l’échec du dernier appel d’offres des droits télévisés. CVC, qui avait soutenu la création de cette filiale avec un apport de 1,5 milliard d’euros, entend cette fois jouer un rôle actif dans la nomination du successeur de Morel.

Parmi les candidats pressentis, CVC a approché Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, aujourd’hui associé dans une banque d’affaires américaine. Énarque et ancien haut fonctionnaire passé par Bercy, il dispose d’un réseau influent dans les sphères économiques et politiques. Plusieurs dirigeants du football français l’ont déjà rencontré, ce qui témoigne de l’avancée de sa candidature. Toutefois, son recrutement n’est pas encore finalisé, certains points restant à clarifier, notamment l’étendue de son autonomie vis-à-vis de la LFP et de Labrune, qui assure ne pas vouloir intervenir dans ce choix.

Mais ce choix a aussi un sens assez particulier. L’un des principaux défis du futur directeur général sera de renouer le dialogue avec Canal+, dont le propriétaire, Vincent Bolloré, reste méfiant vis-à-vis de Labrune. Canal+, qui a investi massivement dans d’autres compétitions comme la Ligue des champions et la Formule 1, n’exclut pas un retour en Ligue 1,bien qu’il préfère pour l’instant ignorer les tourmentes actuelles autour du championnat. Cette mission s’annonce délicate, alors que l’accord actuel avec DAZN, principal diffuseur, prévoit un paiement de 325 millions d’euros cette saison et une moyenne de 400 millions d’euros jusqu’en 2029. Et justement Stéphane Richard a longuement entretenu de bonnes relations avec Canal+, grâce à sa position à la tête d’Orange. Cet historique plutôt favorable permettrait de faciliter les discussions avec la chaîne cryptée et son propriétaire Vincent Bolloré, ou au moins peut être de les reprendre sur de bases moins conflictuelles.

Si la nomination de Richard devait se confirmer, elle nécessiterait l’approbation des clubs, de la LFP et de la Fédération française de football. Cependant, son passé judiciaire pourrait peser dans la balance. Condamné en appel en 2021 pour complicité de détournement de fonds publics dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais, il avait été contraint de quitter Orange. Néanmoins, la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès, qui se tiendra en mars prochain. Reste à savoir si cette procédure influencera la décision finale des instances du football français.

Source : l’Équipe

