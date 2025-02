Free Pro augmente la data en roaming de son forfait mobile

L’enveloppe de data à l’étranger passe à 31 Go/mois pour le forfait mobile de Free Pro.

La data incluse à l’étranger passe de 28 Go à 31 Go sans changement de prix pour le forfait mobile de Free Pro. Au-delà, le tarif passe de 0,00155 €/Mo à 0,0013 €/Mo. Celui-ci est proposé à un tarif de 19,99 € HT par mois, sans engagement. Pour les clients Freebox Pro, la première ligne mobile est incluse, et les lignes supplémentaires sont disponibles à seulement 9,99 € HT par mois à partir de la sixième ligne activée. Avec toujours 150 Go de données en 5G/4G+ en France métropolitaine, l’offre intègre donc désormais plus de données à utiliser depuis plus de 70 destinations à l’étranger, facilitant ainsi les déplacements professionnels et les communications internationales. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, DOM, et certains pays européens, ainsi que vers les fixes de 100 destinations internationales.

Free Pro permet aussi de centraliser la gestion de la flotte mobile des professionnels et de gérer leur parc en temps réel (activation de lignes, suivi et blocage de la consommation). La messagerie vocale visuelle, les appels en 4G (VoLTE), Appel Wi-Fi (VoWiFi), et conférence téléphonique sont inclus. Un service client du lundi au samedi de 8h à 19h (hors jours fériés) est disponible avec la possibilité d’une déclaration de vos demandes en ligne et l’engagement de réponse en moins de 8h.

