Face au piratage de la Ligue 1, le gouvernement présente son plan : sanctions, nouveaux acteurs pour lutter…

Face à des pratiques illégales en hausse depuis le lancement de DAZN, le gouvernement entend rassurer et la ministre des Sports explique que la riposte est en marche.

Le piratage et le streaming illégal est une épine dans le pied des diffuseurs officiels de la Ligue 1, notamment de DAZN, qui critique le manque de moyens attribués à la lutte contre ces pratiques. Invitée de l’émission “After Foot” sur RMC Sport, la ministre des Sports Marie Barsacq a détaillé les mesures prévues pour enrayer le piratage des matchs de Ligue 1. Face à la crise des droits TV et aux critiques des diffuseurs, le gouvernement souhaite renforcer la législation et intensifier les sanctions contre les plateformes illégales.

“Le piratage, c’est comme le dopage : nous avons toujours un train de retard“, a affirmé la ministre, insistant sur la nécessité d’une action rapide. Elle précise que l’objectif est de s’attaquer aux organisateurs des réseaux illégaux plutôt qu’aux utilisateurs. “C’est vraiment un délit et il faut pouvoir sanctionner, non ceux qui en bénéficient, mais bien celui qui organise la mécanique, le fournisseur. Un peu comme on fait vis-à-vis des contrefaçons.”

L’une des priorités est également d’élargir les moyens d’action au-delà de l’ARCOM. “En Angleterre, trente acteurs luttent chaque week-end contre le piratage, contre trois en France“, a-t-elle illustré, plaidant pour l’autorisation d’autres entités à agir sous contrôle du régulateur. La ministre indique également la volonté de placer plusieurs nouveaux acteurs sous le contrôle de l’Arcom pour être plus réactifs : “Ce n’est même pas une question de moyens financiers, la question du piratage, c’est une question d’outillage et donc d’acteurs. Donc ça peut aller vite“. Enfin, le gouvernement veut accélérer les procédures en facilitant l’identification et la sanction des sites illégaux. “Il faut donner très rapidement la liste de ceux qui sont en infraction pour que les autorités puissent vraiment sanctionner et aller vite“, a-t-elle insisté. Cette stratégie s’inscrit dans la proposition de loi portée par les sénateurs Michel Savin et Laurent Lafon, dont l’adoption est souhaitée au plus vite par la ministre. Ce plan vise à répondre aux attentes des diffuseurs, inquiets pour la rentabilité de leur modèle économique face à la prolifération des plateformes et à la diminution des abonnements.

