Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour leur présenter une offre spéciale

Deux cadeaux sont proposés aux acheteurs d’un des smartphones de la gamme Galaxy S25 chez Free Mobile.

Avis à tous ceux qui souhaitent remplacer leur ancien téléphone par un modèle haut de gamme performant, une offre est actuellement proposée pour l’ensemble de la Galaxy S25 Series chez Free Mobile. Dans un courriel envoyé à ses abonnés, l’opérateur leur propose ainsi de passer chez Samsung et d’acheter un Samsung Galaxy S25 Ultra pour profiter d’une offre spéciale.

Cette offre permet en effet, pour tout achat jusqu’au 26 mars prochain, de bénéficier d’une Galaxy Tab S6 Lite d’une valeur de 449€ offerte. Pour en profiter, une fois l’achat réalisé, il suffira de se connecter à une page dédiée et de se créer un compte ou d’utiliser un identifiant existant, puis de suivre les démarches présentées dans cette brochure. Vous constituerez ainsi un dossier pour réclamer votre cadeau, mais il faudra l’avoir envoyé au plus tard le 9 avril. Le mail invite ainsi à passer commande directement sur le site de l’opérateur ou à passer en boutique, et l’offre n’est pas réservée à ceux qui auront reçu ce mail, elle est disponible sur le site de l’opérateur directement.

Ce n’est pas tout puisque les personnes qui acquièrent un smartphone haut de gamme de Samsung sorti en 2025 bénéficient également d’un accès à Gemini Advanced ainsi qu’à 2 To de stockage en ligne pendant six mois sans frais. De quoi profiter des modèles d’IA les plus puissants de Google et des nouvelles fonctionnalités qui seront lancées au fur et à mesure pour ce service.

