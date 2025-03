Insolite : ils escroquent Orange, Bouygues et SFR pour plus de 400 000€

Des criminels ont pu se faire livrer gracieusement plus de 1700 colis par les opérateurs pour revendre des box, des décodeurs et d’autres appareils, pour un butin conséquent.

L’affaire démarre en 2023, lorsqu’Orange porte plainte contre escroquerie auprès de la police de Saint-Quentin. La cause ? Des habitants ayant réussi à se faire livrer gratuitement du matériel de l’opérateur, avec entre autres des box, des décodeurs, des télécommande, des routeurs internet, des clés 4G et même des prises CPL, dans le but de les revendre.

En utilisant plusieurs adresses différentes, ces escrocs ont ainsi réussi à se faire livrer plus de 700 colis en utilisant des points de livraison, rendant l’enquête plus complexe, et en fermant immédiatement les comptes bancaires liés à la commande. Et l’opérateur historique n’était pas le seul à en être victime : SFR et Bouygues Telecom avaient également porté plainte pour ce type d’opérations entre 2021 et 2024, comptabilisant respectivement 740 et 300 envois frauduleux.

Un préjudice total estimé ainsi à plus de 400 000€, qui a donc mené à une enquête qui a abouti lundi dernier à l’interpellation de cinq Sant-Quentinois à leur domicile, dont une mineure. Si cette dernière a été présentée au juge des enfants, les quatre acolytes de plus de 18 ans ont été convoqués devant la justice le 3 juin 2025.

Source : Aisne Nouvelle

