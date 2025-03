Google annonce booster son moteur de recherche avec de l’IA

Un déploiement prévu pour se faire prudemment afin de ne pas trop bouleverser l’écosystème numérique.

La recherche d’informations sur le web est devenue un réflexe quotidien, dominé depuis plus de 20 ans par Google. Cependant, l’essor de l’intelligence artificielle bouleverse progressivement ce modèle. ChatGPT dispose désormais de son propre moteur de recherche, Perplexity veut aussi sa part du marché, et Google n’a d’autre choix que d’évoluer. La firme de Mountain View a annoncé sur son blog son intention d’intégrer davantage d’IA à son moteur, une transformation qui modifiera profondément notre manière d’accéder à l’information.

Google prévoit d’étendre à l’échelle mondiale ses AI Overviews, des résumés générés automatiquement en haut des résultats de recherche. Déjà utilisés par plus d’un milliard de personnes, ces résumés permettent d’obtenir des réponses rapides à des questions simples ou techniques, bien que parfois problématiques. En parallèle, un AI Mode est en préparation : il ne se limitera plus à proposer une liste de liens, mais analysera et synthétisera directement plusieurs sources d’information pour fournir une réponse complète et interactive à l’utilisateur.

Si cette approche facilite l’accès aux informations, elle représente une menace pour l’écosystème numérique actuel. De nombreux sites dépendent du trafic généré par Google pour exister, et si les utilisateurs obtiennent directement leurs réponses sans visiter les pages sources, cela pourrait fragiliser leur modèle économique. Consciente de cet enjeu, Google déploie cette innovation prudemment, en la réservant pour l’instant aux abonnés américains de Google One AI Premium.

Malgré les défis posés, cette évolution semble inévitable. Les internautes recherchent des réponses toujours plus rapides et précises, et la recherche conversationnelle gagne en popularité. Face à la montée de nouveaux moteurs exploitant l’IA, Google ne peut se permettre de rester en retrait. Si la date de déploiement en Europe reste inconnue, une chose est sûre : la recherche en ligne entre dans une nouvelle ère, et nous devrons nous y adapter.

