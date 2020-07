Free déploie une nouvelle version de son application Freebox Connect sur iOS

La version bêta de Freebox Connect sur iOS bénéficie d’une nouvelle mise à jour corrective, et dévoile une petite nouveauté à venir.

Après un premier update lundi dernier, Freebox Connect sur Testflight (le programme de bêta-test pour iPhones et iPad) a été revue pour corriger quelques problèmes suite à la remontée des utilisateurs.

Aux précédentes améliorations, la version 1.0.2 (255), corrige un bug qui continuait d’afficher les players inconnus. Les développeurs en profitent pour annoncer la future possibilité d’oublier un Player non utilisé dans la liste proposée par l’appli. Autre tracas corrigé par cette nouvelle mouture, les informations avancées de la fiche Server se mettent bien à jour dorénavant, notamment pour être certain de la version logicielle de votre Server après un update. Et enfin, l’opérateur clarifie la description de l’alerte lors de la demande d’autorisation au “Réseau local” sur iOS 14.

Si vous n’avez pas pu rejoindre le programme de bêta-test, sachez qu’il existe un bugtracker dédié à cette nouvelle application de Free où vous pouvez soumettre vos idées, ainsi que les éventuels problèmes rencontrés.

Univers Freebox a réalisé un série de tutoriels afin de vous accompagner dans son utilisation :