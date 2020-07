Salt (Xavier Niel) propose en exclusivité une offre couplée avec Canal+, une première en Suisse

L’opérateur de Xavier Niel en Suisse, Salt vient de lancer récemment une nouvelle offre exclusive couplée avec Canal+.

Lancée en juin, l’offre couplée Salt Home + Canal+ famille a connu un vrai engouement affirme Salt, car c’est une première en Suisse. Cette offre comprend 35 chaînes dont les chaînes Canal+ et Canal+ Family. Ces chaînes diffusent plus de 300 films inédits par an, 8 mois après leur sortie et plus de 20 nouvelles séries US & internationales par an. Retrouvez aussi des films et documentaires pour toute la famille. Sans oublier des chaîne jeunesse, découverte et divertissement comme Nickelodeon, National Geographic ou MTV .

Cette offre sera facturée 49,95 francs pour les abonnés avec un abonnement mobile Salt ou 59,95 francs pour les abonnés sans forfait mobile Salt.