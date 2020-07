NRJ Mobile propose un forfait 60Go à 4,99€ par mois sans engagement

NRJ Mobile présente sur son site le forfait Woot 60 Go à 4,99 € par mois sans engagement, cette offre est disponible jusqu’au 30 juillet prochain.

De nombreuses promos fleurissent pendant cette période de soldes, NRJ mobile ne déroge pas à la règle est dégaine son forfait Woot 60 Go avec appels illimités et SMS/MMS illimités en France ainsi que des appels, SMS/MMS illimités et 5 Go en Europe et DOM pour 4,99 € par mois au lieu de 14,99€ par mois et sans engagement . Ces 10 € de réduction sur le forfait s’appliquent pendant 6 mois au-delà, le prix repassera automatiquement au prix initial. Notez qu’à la souscription, la carte SIM triple découpe vous sera facturée 10 €.

Pour rappel, NRJ Mobile appartient désormais à Bouygues Telecom depuis le rachat de El Telecom par l’opérateur de Martin Bouygues. Fin juin Bouygues Telecom a signé un protocole d’exclusivité avec le projet d’acquérir 100 % du premier MVNO français EI Telecom qui regroupe : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom ou Cdiscount Mobile.