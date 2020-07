Freebox Connect : la nouvelle application de Free pour gérer son Wi-Fi facilement se met à jour avec plusieurs améliorations sur iOS

Disponible sur iOS et Android, la nouvelle application Freebox Connect pensée pour gérer au mieux le WiFI des abonnés se met à jour dans sa version bêta sur TestFlight.

Lancée la semaine dernière dans les deux magasins d’applications d’Apple et Google, Freebox Connect dispose également d’une version bêta publique, de quoi tester les nouveautés et évolutions avant leur implémentation dans la version grand public. Celle-ci a reçu la nuit dernière une nouvelle mise à jour sur iOS (Testflight). On y retrouve, des améliorations du Voice over sur les équipements et appels mais aussi de certaines icônes d’équipement.

Au rang des corrections, la connexion s’affiche dorénavant bien en Freeplug dans la fiche Player. Par ailleurs les explications pour le type d’accès WiFi invité ne sont plus inversées. A propos de la connexion à un réseau, le chargement s’arrête désormais bien si la box ne répond pas. Enfin, les mini 4K sont à présent toujours détectées en cas d’ajout de réseau.

Pour rappel, compatible avec les Freebox Pop, Delta, One, Révolution et mini 4K, Freebox Connect permet de surveiller les appareils connectés et leurs consommation, de définir des profils familiaux pour contrôler le temps d’écran des enfants, de planifier le fonctionnement le Wi-Fi à la maison (éteindre durant le travail ou les vacances), de gérer le filtrage Mac et de faciliter le partage de la connexion Wi-Fi grâce à un QR Code. Elle inclut un mode sombre (ou Dark Mode).

