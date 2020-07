Comment installer le nouveau répéteur WiFi Pop, Free vous vient en aide

Vous venez de recevoir le nouveau répéteur WiFi Pop de Free et vous souhaitez être accompagné dans son installation ? L’opérateur vous guide en vidéo.

Comme prévu, les premiers abonnés Freebox Pop et Delta ont commencé à recevoir le nouveau répéteur WiFi de Free. Pour les non-initiés, l’installation de ce boîtier pensé pour étendre la couverture WiFi dans votre habitat n’est pas toujours évidente, bien que relativement facile. Afin de les accompagner dans les différentes étapes de sa connexion, Free a publié récemment sur son compte Youtube un tutoriel pratique. De la disposition du répéteur ” à deux pièces maximum de votre Server ou Player”, à son installation finale, en passant par l’insertion du câble d’alimentation, l’allumage et l’initialisation automatique, ce guide prodigue aussi quelques conseils notamment lorsque le voyant est orange, signe que le répéteur est mal placé.

Pour rappel, Free a lancé une page dédiée estimant pour vous le nombre de répéteurs Wi-Fi Pop nécessaires dans votre logement. Le répéteur Wi-Fi Pop est inclus dans l’abonnement Freebox Pop et Delta , mais aussi sur demande et sans surcoût pour les abonnés à la box haut de gamme de Free. Il sera proposé dès la rentrée prochaine aux abonnés Freebox mini 4K, Révolution et One sous la forme d’une option. L’abonné pourra d’ailleurs se contenter d’un seul répéteur Wi-Fi ou en demander plusieurs, en fonction de la configuration de son habitation.