Free lance une mise à jour de la Freebox Delta avec une nouveauté

Après avoir déployé une grosse mise à jour du server la semaine dernière, Free lance cette fois un nouveau firmware sur le Player de la Freebox Delta. Au programme, la possibilité d’utiliser Alexa sans compte.

Estampillée 1.0.15, cette nouvelle version du Player Free-Devialet apporte une amélioration en guise de nouveauté. Vous pouvez maintenant utiliser Alexa sans créer de compte Amazon. “Il sera alors possible d’interagir avec Alexa afin de rechercher du contenu vidéo, zapper, contrôler votre Freebox ou même en apprendre un peu plus sur la personnalité d’Alexa”, précisent les développeurs. Pour activer l’assistant vocal d’Amazon sans aucune inscription, rendez-vous dans le menu assistants vocaux des paramètres de la Freebox Delta. Depuis la page principale d’activation d’Alexa, choisissez « ignorer » et il vous sera proposé de découvrir Alexa sans se connecter, puis dites simplement :

“Alexa, bonjour” ou “Alexa, montre-moi des films d’aventure”.

Ce nouveau firmware apporte également une correction sur la Freebox One qui pouvait ne pas fonctionner en Wifi avec certains appareils ne supportant pas certaines bandes de fréquence 5GHz. Le crash récurrent sur le portail de VOD La Cinetek a également été résolument. Pour en profiter de cette nouvelle version, veuillez redémarrer le Freebox Player.

Les améliorations de la précédente version enfin connues

Dans le même temps, les développeurs Freebox ont enfin dévoilé le contenu de la dernière mise à jour du Player de la Delta, déployée le 2 juillet dernier. Ce n’est pas trop tôt ! La mise à jour avait alors apporté les changements suivants :



Améliorations

La skill Alexa Freebox supporte maintenant les commandes vidéos, par exemple : « Alexa, cherche des films d’aventures » « Alexa, mets la fabuleuse Madame Maisel » « Alexa, lance Prime Video » « Alexa, mets TF1 » « Alexa, avance de 2 minutes » ou « Alexa, pause ».

La sensibilité du mot clé Alexa a été affinée pour éviter des réveils intempestifs de l’assistant vocal durant la lecture d’une vidéo ou musique.

La recherche globale de contenus inclut maintenant les résultats de Netflix et Amazon Prime Video, en plus des résultats de la Télévision, Replay, Canal+, YouTube, etc…

Corrections