Le Google Play Pass disponible en France pour 4,99€ par mois

Lancé depuis septembre 2019 aux Etats-Unis le Google Play Pass vient d’arriver en France avec un catalogue d’applications déjà bien fourni.

C’est la réponse de Google au service Apple Arcade de la marque à la pomme, le Google Play Pass permet d’accéder à un catalogue d’application en s’acquittant de la somme de 4,99 € par mois.

Retrouvez dans ce catalogue plus de 500 applications. Contrairement à Apple Arcade qui ne compte qu’une centaine d’applications centrées uniquement sur des jeux, le point fort du Google Play Pass est qu’il propose des jeux tant indés que des jeux venant de grosses productions ainsi que des applications utilitaires. Ce catalogue est alimenté de nouvelles applications tous les mois, il peut s’agir d’applications déjà présentes sur le Play Store, mais certaines pourront être disponibles dans un premier temps sur le Play Pass.





Côté prix l’abonnement sera proposé à 4,99 € par mois ou alors 29,99€ pour un abonnement annuel avec 1 mois d’essai offert. L’abonnement pourra être partagé jusqu’à 5 membres de la même famille. Ce service est accessible sur tout les mobiles Android intégrant les services Google, les Huawei et Honor les plus récents ne sont donc pas concernés par ce service d’abonnement. La compatibilité du Google Play Pass est disponible sur tout appareil Android avec au minimum la version KitKat 4.4 et la version 16.6.25 du Play Store.

Source : Les Numériques