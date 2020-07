Freebox Connect est désormais disponible pour tous, sur iOS et Android

Après avoir lancé la bêta-test de sa nouvelle appli pour gérer facilement son Wi-Fi, Free déploie la version officielle de Freebox Connect.

Ceux qui ont loupé le coche de la bêta-test n’auront pas eu à patienter longtemps. L’application Freebox Connect est désormais disponible dans sa version officielle, sur iOS et sur Android.

Pensée pour permettre de gérer facilement le WiFi de sa Freebox depuis son smartphone, l’application est compatible avec la Pop, la Delta, la Révolution, la One et la Mini 4K. Free a lancé hier son appli en accès anticipé sur Android et en bêta sur Testflight pour les iPhones. Les développeurs ont indiqué à Univers Freebox avoir reçu beaucoup de bêta-testeurs, ce qui leur a permis de “peaufiner” leur app. Plusieurs commentaires ont révélé que le programme de test était déjà rempli quelques heures après son lancement.

Univers Freebox a déjà testé cette nouvelle application et la découverte a été plutôt concluante. Nous vous préparons plusieurs tutoriels pour prendre en main cette application et ses nombreuses fonctionnalités.