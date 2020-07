Que pourrait préparer Free avec Oqee ? limiter les box, une hérésie ? Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La nouvelle interface Oqee et son site dédié font rêver

Free a lancé, avec sa nouvelle Freebox Pop, une nouvelle interface nommée Oqee. Cette dernière se veut intelligente en vous proposant de nombreux contenus (live, replay ou VOD) selon vos habitudes et vos préférences. Un site à également été lancé et pour l’instant ne présente pas grand chose, si ce n’est les options phares de la nouvelle appli TV. Mais certains s’attendent à de grandes choses pour Oqee… Comme le remplacement de MyCanal par exemple ! L’histoire nous dira si Miidou, entre autres, avait raison ou tort.

Freebox Connect, application Freebox… On s’y perd !

L’opérateur de Xavier Niel a ouvert le bêta-test de sa nouvelle application pour gérer son Wi-fI sur Android et iOS. Cependant, il existait déjà une application dédiée à la Freebox en général, ce qui laisse perplexe. Pourquoi ne pas avoir tout fusionné ? Sans pour autant dire qu’il y a trop d’applications officielle…

Certains ont du mal à comprendre que tout soit séparé. Vous pouvez voir dans notre test qu’elle propose de nombreuses fonctionnalités, qui auraient pu rendre l’application Freebox “classique” trop lourde et peu intuitive. Deux applis au lieu d’une, c’est peut être le prix à payer pour la simplicité !

Limiter les box internet, pas vraiment une bonne idée pour les Freenautes

Le Conseil National du Numérique a émis plusieurs propositions pour réduire l’empreinte carbone liée aux usages du numérique en France. Parmi celles-ci, celle de limiter le téléchargement en proposant des offres internet fixe limitées en data. Seulement, pour beaucoup de Freenautes, cela gêne, tant pour le loisir que pour le travail.

Quiproqo et SVOD !

Netflix a rétabli son mois d’essai gratuit pour s’essayer à sa plateforme sans engagement. Les plateformes de SVOD (Souscription-based Video On Demand, ou vidéo à la demande avec un abonnement) sont de plus en plus nombreuses. Mais pour certain, le sigle est encore inconnu, comme c’est le cas de Rolandin, qui a peut être confondu avec le sigle VO, pour version originale ! Les Freenautes l’ont gentiment taquiné, mais il ne l’a pas mal pris et va peut être même s’abonner.

Plusieurs couleurs pour la Freebox Pop ? Ca donne des idées aux Freenautes…

Dans une interview pour Univers Freebox, Xavier Niel a évoqué la possibilité de choisir le coloris de la Freebox Pop, dont l’annonce s’est faite tout en couleur lors de la Keynote Free. Msg a déjà son idée du coloris choisi, et ça fait même un bon mot ! 😉