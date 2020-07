Free offre les frais d’envoi et les frais de migration vers la Freebox Pop pour les abonnés Freebox Mini 4K

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Mini 4K ! En effet, selon nos constatation et plusieurs retours qui nous sont faits, Free envoie un mail à ces abonnés qui ont demandé à changer pour la nouvelle Freebox, pour leur annoncer que la migration vers la Freebox Pop est offert, au lieu des 49€ initialement annoncés. Encore mieux, les frais d’envoi (10€ pour le player et 10€ pour le répéteur) sont également offerts. Les abonnés concernés n’ont rien à faire, et ne seront tout simplement pas facturés.

Interrogé par Univers Freebox, Free confirme l’information en précisant que cela concerne tous les abonnés Freebox Mini 4K : un mail est envoyé aux Freenautes ayant déjà demandé la migration, la promo est directement indiquée dans l’espace abonné Freebox pour ceux qui n’ont pas encore demandé la migration. Mais attention, cette opération n’est que temporaire, Free nous indique qu’elle ne sera valable que jusqu’à la fin du mois

Le mail que nous avons reçu suite à une demande de migration Freebox Mini 4K vers Freebox Pop