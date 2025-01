Les nouveautés de la semaine chez Free : changements importants sur les Freebox avec des arrivées et retraits, un max de chaînes en clair, etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Évolutions majeures sur Freebox TV depuis le 1er janvier : de nouvelles chaînes pour tout le monde et des disparitions. Disney Channel, Disney Channel+1 et National Geographic sont désormais incluses pour tous les abonnés Freebox, Eurosport 1 reste inclus dans TV by Canal (Freebox Delta, Révolution et Freebox Ultra). Eurosport 1 est également offert pendant 6 mois pour les nouveaux abonnés Freebox Pop.Dans le même temps, Nat Geo Wild Disney Junior disparaissent des Freebox tout comme Eurosport 2 qui est désormais à retrouver sur la plateforme Max. Plus d’infos…

Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité il y a quelques jours, les chaînes payantes du groupe M6 sont offertes sur Freebox TV dès maintenant et ce jusqu’au 8 février. Il s’agit de Paris Première sur le canal 28, Téva sur le canal 53, M6 Music sur le canal 64 Canal J sur le canal 149, Tiji sur le canal 142, MCM sur le canal 87, RFM TV sur le canal 261 et MCM Top sur le canal 271. Plus d’infos…

Et ce n’est pas tout puisque Free offre le pack WB Family à tous ses abonnés Freebox pour le mois de janvier, à savoir Warner TV (57), Warner TV Next/Adult Swim (82), TCM Cinéma (123), Discovery Channel (66), Discovery ID (65) ou encore Cartoon Network (145), Cartoonito (144) et Boomerang +1 (146). Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Pop actuels ne bénéficient plus d’Amazon Prime inclus pendant 6 mois dans leur offre. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : Amazon vous offre 2 jeux vidéo sublimes à télécharger dès à présent, Eastern Exorcist et The Bridge. Plus d’infos…

Arrivée de nouveaux films et documentaires pour les abonnés Free sur Oqee Ciné pour les abonnés Free (Limitless, Survivre avec les Loups, Crash, Jean de la Fontaine, le défi, Flynn Carson et le secret de la coupe maudite, Champs : Boxeurs Superstars, Sexe, Mensonge et Vidéo, Money Plane, Chloe & Theo : Un inuit à New York, Peanut Butter Falcon). Plus d’infos…

Aonnés Freebox Révolution et Révolution Light, Free a déployé une nouvelle version 1.3.43 du player de sa box iconique. Des corrections ont été apportées. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance une nouvelle offre “série Free” pour cette nouvelle année moins intéressante, soit 140 Go à 9,99€/mois pendant 1 an contre 200 Go à 8,99€/mois précédemment. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Comme prévu, Disney+ a lancé une promotion importante sur son offre avec pub, disponible pour les abonnés Freebox. Les abonnés Canal+ dont l’abonnement a expiré à la suite de la fin de l’accord de distribution entre le géant américain et la plateforme de Vivendi, peuvent en profiter facilement. Plus d’infos…

