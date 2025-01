Abonnés Freebox et Prime : Amazon vous offre 2 jeux vidéo sublimes à télécharger dès à présent

Pour la dernière semaine de l’année, Amazon propose de télécharger un jeu assez particulier.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après une fin d’année 2024 moins riche, Prime Gaming, débute 2025 avec 2 nouveaux jeux PC à télécharger gratuitement pour les abonnés Prime.

On commence avec Eastern Exorcist est un jeu vidéo d’action-aventure en 2D avec des éléments de metroidvania et des combats dynamiques. Développé par le studio chinois Wildfire Game, il se distingue par sa direction artistique magnifique, qui mélange un style visuel inspiré de la peinture traditionnelle chinoise et une ambiance sombre. Ce jeux PC est disponible au téléchargement jusqu’au 5 mars, ous pourrez y jouer même après cette période.



Laissez vous tenter aussi par The Bridge, un jeu vidéo de réflexion en 2D développé par Ty Taylor et illustré par Mario Castañeda. Son style artistique unique et ses énigmes basées sur la manipulation de la gravité sont intéressants. Le jeu explore des concepts de géométrie impossible et de paradoxes visuels, le joueur doit résoudre des casse-têtes en manipulant la gravité et en tournant l’environnement. Le téléchargement gratuitt est aussi possible jusqu’au 5 mars.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox