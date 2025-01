Disney+ lance une nouvelle offre de rétention pour certains abonnés Canal+

Les abonnés Canal+ qui ont souscrit à Disney+ Premium via leur offre Canal+, bénéficient aujourd’hui d’une promotion de 8€/mois pendant 1 an sur leur abonnement.

Pour la nouvelle année, Disney+ fait les yeux doux aux abonnés Canal+ , lesquels ont vu expirer le 3 janvier leur abonnement Disney+ inclus via Canal+ ou leur avantage à la suite du non-renouvellement de l’accord de distribution entre les deux groupes. Pour tenter de retenir au maximum les clients de la filiale de Vivendi et ainsi limiter le nombre de résiliations, le géant américain a lancé deux offres. La première concerne l’abonnement Standard avec publicité qui passe de 5,99 € à 1,99 € par mois pendant un an (valable jusqu’au 21 janvier). Celle-ci est disponible également plus globalement pour les nouveaux abonnés Disney+ ainsi qu’aux anciens utilisateurs dont l’abonnement est actuellement inactif et qui souhaitent se réabonner.

En parallèle, la plateforme de Disney ne s’arrête pas là en lançant une seconde offre de rétention, cette fois destinée uniquement aux abonnés Canal+ qui avaient souscrit à Disney+ Premium et dont l’abonnement était facturé par la filiale de Vivendi. Comme le rapporte Alloforfait, ceux-ci peuvent désormais profiter d’une réduction directement depuis leur compte Disney+, l’abonnement premium 4K leur est proposé à 5,99 euros par mois au lieu de 13,99 euros par mois pendant 12 mois, soit une réduction de 8 euros par mois.