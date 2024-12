Orange annonce à son tour le retrait de cinq chaînes Disney du bouquet Famille by Canal et des Livebox à la fin du mois

S’il ne commercialise plus le bouquet Famille by Canal depuis 2020, Orange préfère prévenir les abonnés actuels : National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Channel +1 et Disney Junior vont disparaître de leur offre et par extension d’Orange TV à compter du 31 décembre prochain.

Après les annonces successives de Disney et Canal+ concernant le non renouvellement de leur contrat de distribution qui doit prendre fin le 31 décembre, c’est au tour d’Orange de communiquer sur l’impact direct du retrait des chaînes du groupe américain des offres de la filiale de Vivendi. L’opérateur historique informe actuellement par mail ses abonnés de la disparition de cinq chaînes Disney dans le bouquet Famille by Canal dès la fin du mois. Les chaînes concernées sont donc National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Channel +1 et Disney Junior. Ces dernières ne seront ainsi plus disponibles sur la TV d’Orange, sauf si un accord de dernière minute est trouvé entre Canal+ et Disney.

Cette annonce confirme un peu pus le retrait à venir des contenus Disney des offres de Canal+ et, par extension, des opérateurs partenaires comme Free qui inclut TV by Canal dans certaines de ses abonnements et offre actuellement pendant 1 an Famille by Canal à ses abonnés. Pour les abonnés actuels d’Orange, le tarif de 5 euros par mois restera inchangé, ce bouquet n’est par ailleurs plus proposé à la souscription par l’opérateur historique depuis 2020. A partir de janvier 2025, le bouquet Famille by Canal devrait ainsi proposer 37 chaînes au lieu de 43 actuellement. Le mois dernier, les chaînes MTV, MTV Hits, J-One, Nickelodeon Junior, Nickelodeon, Nickelodeon Teen, Nickelodeon +1, ont rejoint Famille by Canal et TV by Canal.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox