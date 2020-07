Prixtel sera le premier MVNO à proposer l’eSIM à ses abonnés cet été

Étant partenaire d’Orange, l’opérateur virtuel Prixtel proposera dès cet été l’eSIM à ses abonnés, une première pour un MVNO français.

L’opérateur historique, via sa branche “Wholesale France” lance une offre de SIM virtuelle pour les MVNO. Prixtel sera le premier à en bénéficier pour proposer, dès cet été, cette technologie à ses clients.

Les Français séduits par l’offre de forfait s’adaptant à votre consommation pourront ainsi simplement télécharger leur carte SIM sur le smartphone compatible pour accéder rapidement au service de leur opérateur virtuel. Dans son communiqué, Orange explique également que les clients pourront ” ajouter un profil complémentaire sur leur compte eSIM et ainsi, par exemple, basculer d’un abonnement privé à un abonnement professionnel sur un même smartphone.” Pas plus de détail sur la date de lancement cependant, qui devrait arriver pendant les grandes vacances.

Du côté des quatre grands opérateurs Orange propose l’eSIM depuis juin 2019 à ses clients et depuis février dernier à ses nouveaux abonnés dans quelques boutiques. SFR a emboîté le pas en début d’année à destination de ses abonnés souhaitant changer leur carte SIM et Bouygues a récemment lancé le service pour tous ses abonnés. Enfin, Free est pour le moment réticent et ne compte pas franchir le pas.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors « virtuelle », avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.