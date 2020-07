Phishing : les escrocs n’ont pas Free, ils n’ont rien compris

Les abonnés Free Mobile sont les cibles d’une arnaque de type phishing. Heureusement pour eux, l’escroc ne semble pas bien connaître l’opérateur. Il a ainsi mal peaufiné son entourloupe.

Il y a des phishings bien moches et très mal ficelés. Ciblant les abonnés Free Mobile, celui dont nous allons parler ici en fait partie. Du début à la fin, rien ne va.

Commençons par le sujet de la missive. L’auteur se contente de reprendre l’adresse e-mail et d’ajouter ” Felicitation ! Vous ete Accepte”. Il aura déjà de la chance si l’internaute ouvre le message.

Et pour ceux qui ouvriront tout de même l’e-mail, par curiosité ou par mégarde, voici ce qu’ils découvriront : un logo inventé (alors qu’on le récupère assez facilement sur Internet), une mise en page bâclée et un français plus que bancal (“Chèque-cadeau Exclusive de Free Mobile”, “Vous étes l’Client gagnant du jour”…). Oui, on peut le dire, ça pique les yeux, aussi bien à regarder qu’à lire.

La découverte des adresses derrière les liens confirme que Free n’a rien à voir avec l’e-mail. Bref, si ça n’est pas déjà fait, aller simple vers la corbeille.

Pensez à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux phishings que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Vous pouvez également signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.