Les Français consomment en moyenne 10 Go de data par mois

La consommation de données mobiles continue d’augmenter, franchissant le cap symbolique des 10 Go consommés en moyenne dans le mois.

La crise sanitaire n’aura pas impacté la tendance des Français à surfer de plus en plus sur leur mobile, via le réseau 4G. Dans son nouvel observatoire du marché des communications électroniques en France pour le premier trimestre 2020, l’Arcep révèle une augmentation suivant le rythme habituel.

En moyenne, un abonné mobile consomme 10 Go/mois

“La crise sanitaire n’a pas eu d’impact notable sur l’évolution de la consommation de données sur réseaux mobiles en France ” indique le régulateur des télécoms dans son communiqué. La croissance est toujours soutenue, atteignant 1.6 exaoctet (soit 1.6 milliards de Go) dévorés au premier trimestre 2020

Un bond de 47.4% en un an donc, auquel participent beaucoup les clients actifs sur les réseaux 4G, plus gros consommateurs de données avec 10 Go par mois en moyenne (+37% en un an). En comparaison, les abonnés Free Mobile consomment pour leur part 14.7 Go en moyenne par mois.

Les SMS sont de moins en moins utilisés

De plus en plus remplacé par les applications de messagerie instantanées (Whatsapp, Messenger etc.), le SMS continue sa perte de vitesse. Le volume de messages émis a baissé de 4.8% en un an, atteignant 38.6 milliards, soit 2.2 milliards de SMS de moins par rapport au premier trimestre 2019. L’envoi de MMS continue pour sa part d’augmenter (1.5 milliards), avec une hausse de 14.1% en un an ce trimestre.